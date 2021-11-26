«Есть время изучить соперников»: Карпин оценил жеребьевку стыковых матчей на ЧМ-2022

Попадание в один путь со сборными Польши, Швеции и Чехии — это нормальный жребий для российской команды. Могло быть как лучше, так и хуже. С таким заявлением выступил главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

Он отметил, что пока говорить о чем-либо рано, потому что ситуация в команде может еще изменится. Но ближайшие четыре месяца тренер вместе с игроками будет анализировать игру всех трех команд.

«Время у нас есть, мы изучим соперников. И команду Польши, и сборную Швеции, и сборную Чехии. Посмотрим, как будет лучше для нас», — привел цитату Карпина сайт телеканала «Матч ТВ».

Главный тренер отметил, что сборная Польши, с которой российским футболистам предстоит встретиться в первом стыковом матче, по силам сравнима с командой Хорватии.

«У Польши много игроков, которые могут доставить нам неприятности», — пояснил Карпин.

Он подтвердил, что оба стыковых матча пройдут в России, но какие конкретно стадионы примут игры он сказать затруднился.

Главный тренер сборной заявил, что хотел бы собрать своих игроков вместе в январе или феврале, чтобы обсудить с ними нюансы будущей игры и использовать этот задел в стыковых матчах в марте.

Жеребьевка по определению стыковых матчей для розыгрыша путевок на предстоящий чемпионат мира по футболу в Катаре прошел в пятницу, 26 ноября в Цюрихе. Сборная Россия попала в путь B. Свой первый матч она проведет 24 марта с командой Польши. В случае победы российские футболисты встретятся 29 марта с победителем встречи между командами Швеции и Чехии.