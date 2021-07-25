«Есть мастерство»: тренер «Фиорентины» оценил перспективы Кокорина

Российский футболист Александр Кокорин может попасть в основной состав «Фиорентины». Но для этого игроку потребуется повысить свою результативность, заявил главный тренер команды Винченцо Итальяно.

«Саша способен быть основным нападающим. У него есть мастерство, а сыгранность придет со временем. Он должен хорошо атаковать, действуя у ворот и опускаясь в глубину, а также находиться в районе 11-метровой отметки», — процитировало тренера издание Firenzeviola.

По словам Итальяно, на поле нападающие должны играть как нападающие, то есть забивать голы.

В прошедшем сезоне российский спортсмен сыграл за «Фиорентину» в четырех матчах. Результативными действиями футболист не отметился. В начале марта Кокорин получил травму во время матча 25-го тура против «Ромы». Медики диагностировали тогда повреждение прямой мышцы левого бедра. Кокорин снова смог играть только в заключительном туре чемпионата Италии.

Кокорин перешел из столичного «Спартака» в итальянскую «Фиорентину» в конце января. Контракт футболиста рассчитан до 2024 года. Его сумма составила 4,5 миллиона евро.