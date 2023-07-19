Спорт 19 июля 2023, 15:55 «Есть красная черта». Российские спортсмены не станут подписывать декларации ради турниров Матыцин исключил подписание спортсменами деклараций об осуждении СВО РИА «Новости»

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Российские спортсмены не станут подписывать декларации об осуждении спецоперации ради участия в международных соревнованиях. С таким заявлением выступил министр спорта РФ Олег Матыцин, сообщил ТАСС.

«Есть красная черта — никто не будет подписывать какие-то декларации об осуждении СВО и так далее», — подчеркнул Матыцин на заседании Госдумы.

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По словам главы ведомства, спортсмены из России не будут принимать участие в соревнованиях на таких условиях.

В конце марта исполнительный комитет МОК порекомендовал международным спортивным федерациям допускать к турнирам российских и белорусских спортсменов только в нейтральном статусе, при условии, что они не поддерживали СВО и не связаны с органами нацбезопасности или вооруженными силами.

Кроме того, по рекомендации МОК, атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.