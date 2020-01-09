«Эспаньол» подписал вместо Смолова форварда «Бенфики»

По данным издания, о заинтересованности «Эспаньола» в кандидатуре Смолова стало известно в начале января. По предварительной информации, сделка могла состояться уже на этой неделе, однако руководство клуба предпочло подписать Рауля Де Томаса. Уточняется, что 25-летний испанец заключил с «Эспаньолом» соглашение, которое рассчитано до середины 2026 года.