«Эспаньол» подписал вместо Смолова форварда «Бенфики»
Каталонский клуб «Эспаньол» подписал вместо бомбардира московских «железнодорожников» Федора Смолова форварда португальской «Бенфики» Рауля Де Томаса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой пресс-службу клуба.
По данным издания, о заинтересованности «Эспаньола» в кандидатуре Смолова стало известно в начале января. По предварительной информации, сделка могла состояться уже на этой неделе, однако руководство клуба предпочло подписать Рауля Де Томаса. Уточняется, что 25-летний испанец заключил с «Эспаньолом» соглашение, которое рассчитано до середины 2026 года.