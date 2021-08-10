Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников обсудил с «Газетой.ru» слухи о том, что бомбардир Кирилл Капризов заключил с ЦСКА предварительное соглашение.

«Это было бы хорошо для нашего хоккея перед Олимпиадой. <…> Если так получится, то будет здорово», — подчеркнул Кожевников.

Он допустил, что информацию о соглашении клуба с хоккеистом могли просто запустить.

«Может, просто давление идет, я не могу точно комментировать это», — добавил собеседник издания.

Другой российский хоккеист Александр Овечкин подписал в конце июля новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги Washington Capitals. Соглашение рассчитано на пять лет. Согласно договору, Овечкин заработает за это время 47,5 миллиона долларов.