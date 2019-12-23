Девятого декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от крупнейших спортивных соревнований на четыре года. По данным издания, ранее российские боксеры признались, что не готовы ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом и без гимна.

«Но если нам страна скажет ехать, то мы поедем, мы ради страны готовы на все», — подчеркнул Кремлев.

Он добавил, что ради заработка боксер может уйти в профессиональный бокс и быть гораздо популярнее, но самое главное для него — это выход со своим флагом и гимном.

«Вот это и есть мечта», — пояснил Кремлев.