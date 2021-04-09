Трехкратный олимпийский призер по плаванию Юлия Ефимова прокомментировала возможность получения американского гражданства. Спортсменку процитировал ТАСС.

Отмечается, что последние годы россиянка тренируется и живет в Соединенных Штатах.

«У меня еще даже грин-карты нет, а вы говорите об американском гражданстве. Если дадут такую возможность, то почему бы и нет», — приводит слова Ефимовой RT.

Она добавила, что над грин-картой можно было бы подумать, чтобы не делать все время визы, поскольку тяжело постоянно их открывать и переоткрывать.