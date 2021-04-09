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    09 апреля 2021, 10:51

    «Если дадут такую возможность, то почему бы и нет». Пловчиха Ефимова — о получении гражданства США

    Артур Блянихов

    Трехкратный олимпийский призер по плаванию Юлия Ефимова прокомментировала возможность получения американского гражданства. Спортсменку процитировал ТАСС.

    Отмечается, что последние годы россиянка тренируется и живет в Соединенных Штатах.

    «У меня еще даже грин-карты нет, а вы говорите об американском гражданстве. Если дадут такую возможность, то почему бы и нет», — приводит слова Ефимовой RT.

    Она добавила, что над грин-картой можно было бы подумать, чтобы не делать все время визы, поскольку тяжело постоянно их открывать и переоткрывать.