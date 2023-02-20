Спорт 20 февраля 2023, 23:41 «Если бы у меня было желание уйти, то это уже случилось бы». Кордоба — о возможности ухода из «Краснодара»

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Бомбардир «Краснодара» Джон Кордоба признался «Чемпионату», что не рассматривает вариант с уходом из команды.

«Сейчас я живу настоящим. А будущее покажет время. <…> Вы сами понимаете: если бы у меня было желание уйти, то это уже случилось бы», — приводит слова футболиста RT.

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Кордоба играет за краснодарский клуб с 2021 года. В составе «быков» он провел 27 матчей и записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач. Его соглашение с командой рассчитано до конца июня 2025 года.

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