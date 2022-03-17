ЭСК РФС заявила об ошибочном пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) озвучила итоги матча между «Спартаком» и «Краснодаром» в РПЛ. Об этом сообщил RT.

«Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды „Спартак“ в игровом эпизоде на 84 минуте матча», — говорится на сайте РФС.

В результате матч закончился со счетом 1:2 в пользу «Краснодара». Он занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» находится на девятом.