Эшли Барти впервые выиграла Уимблдон

Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти впервые в карьере выиграла турнир Уимблдон. В финале она обошла чешскую спортсменку Каролину Плишкову.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. В ходе матча австралийка сделала семь эйсов при семи двойных ошибках, из восьми брейк-пойнтов реализовала шесть и 30 раз пробила навылет.

В мировом рейтинге Барти занимает первое место. На ее счету 12 титулов под эгидой WTA. Сегодняшняя победа на Уимблдоне для нее уже вторая по счету на турнирах Большого шлема, до этого в 2019 году она выиграла Roland Garros. Кроме того, Барти стала первой австралийской спортсменкой, выигравшей Уимблдон. Ранее это удалось в 1980 году Ивонн Гулагонг.

Плишкова в рейтинге WTA занимает 13-ю строчку. На ее счету 16 титулов. На Уимблдоне в этом году она показала свой лучший результат.