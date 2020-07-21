Ещенко отстранен от трех матчей Кубка России

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко был дисквалифицирован Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) на три матча Кубка России.

Это произошло из-за того, что футболист показал футболку с завуалированной оскорбительной фразой после полуфинального матча с петербургским «Зенитом». По сообщению на официальном сайте РФС, Ещенко был также оштрафован на 50 тысяч рублей.

«Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием», — отметил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Матч «Зенит» — «Спартак» прошел 19 июля. Победу одержали сине-бело-голубые, со счетом 2:1. Сразу после на фанатской трибуне «Зенита» появился несогласованный баннер с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном в роли одного из героев популярного научно-фантастического сериала «Черное зеркало». Это дело будет рассмотрено КДК РФС позднее.