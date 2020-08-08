«Еще покажут зубы». Поражение «Химок» в матче против ЦСКА объяснили

«Химки» проиграли ЦСКА в первом матче после возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Но подмосковному футбольному клубу не стоит расстраиваться из-за этого поражения. Напротив, лучше подумать о наборе очков с другими командами, ведь ЦСКА соперник выше классом. Своим мнением с «360» поделился футбольный эксперт, журналист Максим Квятковский.

«Получился обычный стартовый матч премьер-лиги», — так в целом он охарактеризовал игру.

По словам эксперта, понятно, что ЦСКА идет классом выше. Однако «Химки» все равно хорошо выступили на поле.

«Химки», на мой взгляд, — команда, которая наверняка покажет еще зубы и наберет очки какие-то в премьер-лиге. Мне эта команда понравилась Максим Квятковский, футбольный эксперт.

Поэтому «Химкам» не надо сильно расстраиваться из-за этого поражения, уверен собеседник «360», ведь ЦСКА — команда классом заметно выше.

«Надо брать свои очки против команд другого класса — против середняков, аутсайдеров», — заверил он.

Квятковский посоветовал «Химкам» набирать очки против «Тамбова», «Ахмата», «Ротора», «Урала», тогда «все будет нормально».

Футбольный эксперт также напомнил, что совсем недавно в «Химки» пришли новички. Также у команды сменился главный тренер — вместо Сергея Юрана подмосковный клуб возглавил Дмитрий Гунько.

«Конечно, нужно, чтобы игроки привыкли к требованиям нового тренера», — добавил Квятковский.

Первый матч нового розыгрыша чемпионата России по футболу выиграл московский ЦСКА. Игра завершилась со счетом 2:0.

В предыдущий раз подмосковные «Химки» выходили на поле в РПЛ в сезоне 2009 года.