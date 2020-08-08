«Еще покажут зубы». Поражение «Химок» в матче против ЦСКА объяснили
«Получился обычный стартовый матч премьер-лиги», — так в целом он охарактеризовал игру.
По словам эксперта, понятно, что ЦСКА идет классом выше. Однако «Химки» все равно хорошо выступили на поле.
«Химки», на мой взгляд, — команда, которая наверняка покажет еще зубы и наберет очки какие-то в премьер-лиге. Мне эта команда понравиласьМаксим Квятковский,футбольный эксперт.
Поэтому «Химкам» не надо сильно расстраиваться из-за этого поражения, уверен собеседник «360», ведь ЦСКА — команда классом заметно выше.
«Надо брать свои очки против команд другого класса — против середняков, аутсайдеров», — заверил он.
Квятковский посоветовал «Химкам» набирать очки против «Тамбова», «Ахмата», «Ротора», «Урала», тогда «все будет нормально».
Футбольный эксперт также напомнил, что совсем недавно в «Химки» пришли новички. Также у команды сменился главный тренер — вместо Сергея Юрана подмосковный клуб возглавил Дмитрий Гунько.
«Конечно, нужно, чтобы игроки привыкли к требованиям нового тренера», — добавил Квятковский.
Первый матч нового розыгрыша чемпионата России по футболу выиграл московский ЦСКА. Игра завершилась со счетом 2:0.
В предыдущий раз подмосковные «Химки» выходили на поле в РПЛ в сезоне 2009 года.