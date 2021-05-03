Еще одна фигуристка отказалась от тренировок у Плющенко

Фигуристка Елизавета Берестовская отказалась от занятий в академии Евгения Плющенко и возобновила тренировки в клубе ЦСКА. Об этом сообщили в команде тренера Сергея Давыдова.

«Лиза Берестовская возобновила тренировки в родном клубе ЦСКА. <...> Мы продолжим подготовку к новому сезону вместе!» — сообщили на странице команды Давыдова в соцсети Instagram.

Вместе с Давыдовым фигуристка уже выиграла несколько этапов Кубка России. В начале февраля Берестовская заняла пятое место на юниорском чемпионате России, проходившем в Красноярске.

В феврале 13-летняя Берестовская перешла к Этери Тутберидзе, но не сработалась с ней. Юную спортсменку после этого видели на занятиях в академии двукратного олимпийского чемпиона Плющенко. В СМИ сообщали, что работа с Плющенко для Берестовской усложняется из-за неудобного расположения катка.

В апреле к Тутберидзе вернулась фигуристка Александра Трусова, которая до этого тренировалась у Плющенко. Первую тренировку Трусовой после возвращения к бывшему тренеру сняли на видео.