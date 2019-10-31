Президент UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) Дана Уайт рассказал, что сейчас ведутся переговоры о поединке ирландца с американским бойцом Дональдом Серроне. Глава промоушена воздержался от какой-либо конкретики, поскольку этот вопрос находится в подвешенном состоянии.

«Еще ничего не утверждено, даже близко ни к чему не пришли еще», — признался Уайт.

По данным издания, Макгрегор может вернуться на ринг в начале следующего года.