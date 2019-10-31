«Еще ничего не утверждено». Глава UFS — о бое Макгрегора с Серроне
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор может вернуться на профессиональный ринг, передает «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
Президент UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) Дана Уайт рассказал, что сейчас ведутся переговоры о поединке ирландца с американским бойцом Дональдом Серроне. Глава промоушена воздержался от какой-либо конкретики, поскольку этот вопрос находится в подвешенном состоянии.
«Еще ничего не утверждено, даже близко ни к чему не пришли еще», — признался Уайт.
По данным издания, Макгрегор может вернуться на ринг в начале следующего года.