Еще два новых футбольных поля построят в Москве до конца года

С 2011 года в Москве построили 14 новых футбольных полей, еще два достроят до конца года, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом написало ИА НСН.

«Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе строительство футбольных полей для профессионалов, детских спортивных школ и любителей этого вида спорта, остается важным направлением градостроительной политики», — заявил Бочкарев.

Он рассказал, что в этом году достроили профессиональное поле с подогревом в Ясенево, а до конца года достроят еще два поля с инфраструктурой в Зеленограде.

«Одно из них откроется в составе школы № 112 „Спутник“ Москомспорта. В трехэтажном здании физкультурно-оздоровительного комплекса площадью более девяти тысяч квадратных метров воспитанники смогут не только играть в футбол, но и заниматься другими видами спорта», — заключил он.