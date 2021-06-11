Эрмитажный кот Ахилл предсказал победителя первого матча Евро

Оракул из Санкт-Петербурга кот Ахилл предсказал победу сборной Италии над Турцией в матче открытия чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщил ТАСС.

Первое предсказание состоялось 11 июня в городском пресс-центре Евро-2020.

«Исход матча предсказан, видимо, итальянцы победят с разгромным счетом», — сказал ведущий церемонии.

По традиции Ахилл выбрал одну из двух мисок с кормом, на которые были нанесены флаги Италии и Турции.

Эрмитажный кот предскажет результаты еще трех игр, которые пройдут в Санкт-Петербурге. В следующий раз он назовет возможного победителя 12, 14 и 16 июня. Таким образом, Ахилл предскажет результаты матчей Бельгия — Россия, Польша — Словакия и Финляндия — Россия.

Глухой от природы кот начал свою карьеру в 2017 году во время Кубка конфедераций. Пушистый оракул угадал исход трех из четырех игр турнира, которые проходили в Санкт-Петербурге, отметил «МИР 24».

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня со встречи между сборными Италии и Турции в Риме. Матч пройдет на стадионе «Олимпико» в 22:00. До этого сборные Турции и Италии встречались на поле 10 раз. Итальянцы выиграли семь раз, трижды команды сыграли вничью.