Отец хавбека московских армейцев Николы Влашича Йошко Влашич высказался о будущем своего сына в профессиональном футболе. Мужчину процитировала «Газета.ru».

«Россия и Москва прекрасны, об этом я могу говорить в превосходной степени. Но есть лиги и клубы получше, и было бы неплохо быть поближе к дому», — заметил Влашич.

По его словам, футболист много отдавал столичному клубу, а также добивался многого для себя индивидуально. При этом, по мнению Влашича, команда не всегда могла следовать за его сыном.

«Я бы сказал, ему нужны новые вызовы», — добавил он.