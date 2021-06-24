«Ему нужны новые вызовы». Отец Влашича — о будущем сына в футболе
Отец хавбека московских армейцев Николы Влашича Йошко Влашич высказался о будущем своего сына в профессиональном футболе. Мужчину процитировала «Газета.ru».
«Россия и Москва прекрасны, об этом я могу говорить в превосходной степени. Но есть лиги и клубы получше, и было бы неплохо быть поближе к дому», — заметил Влашич.
По его словам, футболист много отдавал столичному клубу, а также добивался многого для себя индивидуально. При этом, по мнению Влашича, команда не всегда могла следовать за его сыном.
«Я бы сказал, ему нужны новые вызовы», — добавил он.