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    21 июня 2022, 17:24

    «Ему футболка „Зенита“ не идет». Капитан «Спартака» Джикия заявил, что хотел бы оставить Бакаева в команде

    Дарья Морозова

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что хотел бы оставить футболиста Зелимхана Бакаева в составе команды. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».

    По данным РИА ФАН, Бакаев перешел в «Зенит». Он мог остаться в «Спартаке», но не смог договориться с руководством клуба в вопросе финансов.

    «Я не хотел, чтобы такой игрок уходил от нас. Даже в день, когда он уже подписал контракт, я надеялся, что этого не произойдет. Ему футболка „Зенита“ не идет», — рассказал Джикия.