«Ему футболка „Зенита“ не идет». Капитан «Спартака» Джикия заявил, что хотел бы оставить Бакаева в команде

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что хотел бы оставить футболиста Зелимхана Бакаева в составе команды. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».

По данным РИА ФАН, Бакаев перешел в «Зенит». Он мог остаться в «Спартаке», но не смог договориться с руководством клуба в вопросе финансов.

«Я не хотел, чтобы такой игрок уходил от нас. Даже в день, когда он уже подписал контракт, я надеялся, что этого не произойдет. Ему футболка „Зенита“ не идет», — рассказал Джикия.