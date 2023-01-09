09 января 2023, 22:58
«Ему будет очень сложно». Кафельников — о шансах Медведева снова стать первой ракеткой мира в 2023 году
Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников обсудил с «Чемпионатом» шансы россиянина Даниила Медведева вернуть себе в этом году лидерство в рейтинге АТР.
«Все возможно. Но ему будет очень сложно», — цитирует Кафельникова RT.
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По его словам, в этом году конкуренция будет еще серьезнее, чем в прошлые сезоны.
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В минувшую субботу состоялся матч Даниила Медведева с сербом Новаком Джоковичем в рамках полуфинала турнира в Аделаиде. Встреча завершилась поражением россиянина со счетом 3:6, 4:6.
Теннис
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