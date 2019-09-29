Эмоциональный теннисный судья отметил сексуальность подающей и подбадривал игрока. Видео

На турнире по теннису в итальянской Флоренции судья оскандалился сразу из-за двух вещей. Он отметил сексуальность девушки, подававшей мячи, и подбадривал одного из игроков.

Внимание мирового сообщества привлекло поведение итальянского судьи Джанлуки Москареллы во время матча между португальцем Педро Соузой и итальянцем Энрико Далла Валле.

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Сначала арбитр недопустимым образом обратился к девушке, подающей мячи, сказав той, что она просто «фантастическая» и «очень сексуальная».

Первый сет проходил тяжело. Соуза обыграл итальянца со счетом 7:5. Тогда судья решил подбодрить португальца.

«Давай, соберись. Кажется, ты слишком много думаешь. Прошу, настройся. Игра должна была закончиться со счетом 6:1, 6:1. У тебя была куча брейк-пойнтов», — сказал Москарелла Соузе, пока его соперник ходил в туалет.

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Арбитр не стеснялся в выражениях и в другой раз подбодрил португальца с помощью нецензурной лексики. В итоге Соуза обыграл соперника со счетом 7:5, 4:6, 6:4.

Будет ли как-то наказан Москарелла, пока не известно. Но это не первый случай в истории тенниса. Судья Мохаммед Лайани подбадривал австралийца Ника Кирьоса во время Открытого чемпионата США. Его потом отстранили от работы на две недели.