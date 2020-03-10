Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал о своих сражениях главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Спортсмен провел с ним несколько боксерских спаррингов — политик показал себя достойным противником.

Спортсмен заявил, что Кадыров оказался не «мальчиком для битья». Его слова процитировало издание Sport24.

Он не просто какой-то мальчик с улицы для битья. Он не боится того, что я на голову выше, что я профессиональный спортсмен. Он идет, атакует и бьет Александр Емельяненко.

Емельяненко подчеркнул, что многие профессиональные боксеры ведут себя не так — за ними приходится бегать по всему рингу. Спортсмен уточнил, что Кадыров не только не боялся, но и хорошо держал удар — «перекладывал его с левой руки на правую».

Емельяненко уточнил, что видео со спарринга с Кадыровым не появится в сети. Он напомнил, что раньше выкладывал в своем Instagram фотографии с боя. Боксер уверен, что этого достаточно, и публиковать видео «не стоит».

Емельяненко уточнил, что с главой Чеченской республики был не настоящий бой и не полноценный спарринг, а «просто рабочий момент в тренировочном процессе». Несмотря на это, он подчеркнул, что выкладывался на все 100% и работал максимально жестко.