Емельяненко заявил, что готов к реваншу с Вердумом

«Интересен ли мне бой против южноамериканца? Хорошая идея, я готов. Много времени прошло с момента нашего первого поединка, я его уже не вспоминаю.

Он замечательный боец, поэтому мне бы хотелось с ним еще раз побиться», — приводит слова Емельяненко «Газета.ru».

Емельяненко рассказал, думает ли он о завершении карьеры, а также высказался о готовности еще повыступать.

«Моя карьера потихонечку завершается, хотя еще хочется побиться. Посмотрим, как будет. Все зависит от самочувствия и желания выступать», — поделился спортсмен.

Напомним, первый матч Емельяненко и Вердума прошел в 2010 году, тогда российский спортсмен проиграл бразильцу, который провел болевой прием в первом раунде. Это поражение стало для Емельяненко первым за десять лет.