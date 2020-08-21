Емельяненко заявил, что готов к реваншу с Вердумом
Федор Емельяненко, российский боец смешанных единоборств (ММА), рассказал, что хотел бы еще раз сразиться с Фабрицио Вердумом, бразильским спортсменом. Об этом сообщил ТАСС.
«Интересен ли мне бой против южноамериканца? Хорошая идея, я готов. Много времени прошло с момента нашего первого поединка, я его уже не вспоминаю.
Он замечательный боец, поэтому мне бы хотелось с ним еще раз побиться», — приводит слова Емельяненко «Газета.ru».
Емельяненко рассказал, думает ли он о завершении карьеры, а также высказался о готовности еще повыступать.
«Моя карьера потихонечку завершается, хотя еще хочется побиться. Посмотрим, как будет. Все зависит от самочувствия и желания выступать», — поделился спортсмен.
Напомним, первый матч Емельяненко и Вердума прошел в 2010 году, тогда российский спортсмен проиграл бразильцу, который провел болевой прием в первом раунде. Это поражение стало для Емельяненко первым за десять лет.