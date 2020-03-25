Емельяненко вызвал Шлеменко на поединок

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко вызвал на бой бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко. Свое обращение он опубликовал в Сети.

Емельяненко на своей странице в Instagram опубликовал видеообращение. В нем боец предложил сопернику сразиться по правилам бокса. Записать такое заявление спортсмена побудило интервью Шлеменко. В нем он заявил, что народ сделал Емельяненко «миф непобедимого».

«Выходи, подеремся с тобой. Ты еще перед боем с Кокляевым собирался выйти со мной на ринг. Готов был заменить его, если тот вдруг травмируется. Давай, Саша, подеремся с тобой по правилам бокса. Я тебя побью с удовольствием», — сказал Емельяненко.

Ранее цены на билеты на бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым 3 апреля выросли в два раза. Причиной стало сокращение зрительских мест из-за коронавируса.