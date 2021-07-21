Емельяненко выступил за проведение турниров ММА в маленьких городах

Председатель Наблюдательного совета Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России Федор Емельяненко считает необходимым проведение турниров в небольших городах. Об этом сообщило издание INFOX.ru.

Он уверен, что это поспособствует популярности этого вида спорта. Также Емельяненко посетил Всероссийский мастерский турнир по ММА памяти МС Алексея Калинина в Тульской области.

«После турниров идет всплеск желающих среди разных возрастов заниматься единоборствами, поэтому спортивные залы и клубы должны быть готовы принять всех», — подчеркнул он.