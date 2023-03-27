27 марта 2023, 16:22
Емельяненко выразил готовность взять реванш у Дацика
Российский боец смешанных боевых искусств Александр Емельяненко признался «РБК Спорт», что готов снова выйти против Вячеслава Дацика и взять у него реванш.
Емельяненко выразил уверенность, что сможет составить оппозицию Дацику. По его словам, между ними нет больше конфликта, но спортивное противостояние актуально.«Я буду готов к его ударам, к его колхозным ударам. До этого я чуть-чуть неправильно подготовился к нему, внесу корректировки и подготовлюсь лучше», — цитирует спортсмена RT.
Смешанные боевые искусства MMA
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