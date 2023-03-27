Спорт 27 марта 2023, 16:22 Емельяненко выразил готовность взять реванш у Дацика

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Российский боец смешанных боевых искусств Александр Емельяненко признался «РБК Спорт», что готов снова выйти против Вячеслава Дацика и взять у него реванш.

Емельяненко выразил уверенность, что сможет составить оппозицию Дацику. По его словам, между ними нет больше конфликта, но спортивное противостояние актуально.