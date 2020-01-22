Емельяненко сразится с Исмаиловым 3 апреля несмотря на арест

Поединок Магомеда Исмаилова с Александром Емельяненко состоится в запланированную дату. Арест бойца ММА не повлияет на проведение матча.

О том, что встречу Емельяненко с Исмаиловым переносить не собираются, порталу sports.ru рассказали в пресс-службе ACA.

«Задержание Емельяненко не повлияет на проведение поединка против Исмаилова. На данный момент все по-прежнему запланировано на 3 апреля», — подчеркнули в промоушене.

Спортсмены должны выйти на ринг в Москве.

Накануне Александра Емельяненко арестовали на семь суток. Бойца смешанного стиля уличили в нарушении общественного порядка: он устроил пьяный дебош на базе отдыха «Спорт» под Анапой.

Полицейские задержали Емельяненко, который вел себя неадекватно, и составили на него административный протокол за мелкое хулиганство.