Емельяненко рассказал, зачем дрался с Кокляевым

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко объяснил, что бой с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым был организован, чтобы выяснить отношения, а не разыгрывать представление.

«Мы вышли и по правилам бокса выяснили отношения. Вышел человек и на ринге попытал свое счастье побить меня», — сказал Емельяненко в интервью Оксане Кравцовой. Запись опубликована на YouTube.

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Спортсмен ответил Кокляеву на то, что тот заявил о легкости спарринга. По словам Емельяненко, такое может казаться после нокаута, некоторые люди забывают даже несколько дней своей жизни. Боец встретился с Кокляевым после поединка и пожелал готовиться более ответственно.

В ночь на 30 ноября Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева в бою по правилам бокса. Победитель поединка получил один миллион рублей, его соперник — 500 тысяч.

Александру Емельяненко 38 лет. На профессиональном уровне в смешанных единоборствах он провел 37 боев, одержав 29 побед, в том числе 21 нокаутом.