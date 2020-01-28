Емельяненко рассказал о подготовке к бою с Исмаиловым после «отдыха» в СИЗО

Российский боец Александр Емельяненко намерен выйти против соотечественника Магомеда Исмаилова, несмотря на дебош в поселке Супсех и последовавший арест. Как сказал спортсмен «360», у него еще достаточно времени для подготовки.

«Конечно, буду готовиться к бою. Еще два месяца», — сказал Емельяненко.

Емельяненко находился в изоляторе временного содержания в Анапе после пьяного дебоша. Боец отметил, что все семь дней отдыхал.

«Прекрасно. Спал, ел, ел, спал», — ответил Емельяненко на вопрос о том, как он проводил время в ИВС.

Ранее президент Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко объявил, что Емельяненко продолжит готовиться к бою с Исмаиловым и в изоляторе. По его словам, спортсмен находился в одиночной камере, но, насколько позволяли условия, старался поддерживать себя в форме.

Полицейские задержали Александра Емельяненко 21 января на базе отдыха «Спорт» под Анапой. На него составили административный протокол о мелком хулиганстве. 28 января боец вышел из-под ареста.

Бой между Емельяненко и Исмаиловым пройдет в Москве 3 апреля.