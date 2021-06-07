Емельяненко рассказал о перспективах ММА в России

Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко обсудил с порталом News.ru перспективы развития ММА в России.

По словам Емельяненко, практически в каждом регионе страны есть представительство ММА.

«Мы зарекомендовали себя как одна из лучших федераций в Министерстве спорта России», — подчеркнул собеседник издания.

Он добавил, что организация является отличной платформой для дальнейшей профессиональной карьеры.

«У нас есть уже заслуженные мастера спорта и заслуженные тренеры России, развиваем детский спорт. <…> Наши ребята становятся чемпионами UFC и Bellator. Мы развиваемся вместе с Союзом», — обозначил Емельяненко.