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    07 июня 2021, 13:36

    Емельяненко рассказал о перспективах ММА в России

    Артур Блянихов

    Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко обсудил с порталом News.ru перспективы развития ММА в России.

    По словам Емельяненко, практически в каждом регионе страны есть представительство ММА.

    «Мы зарекомендовали себя как одна из лучших федераций в Министерстве спорта России», — подчеркнул собеседник издания.

    Он добавил, что организация является отличной платформой для дальнейшей профессиональной карьеры.

    «У нас есть уже заслуженные мастера спорта и заслуженные тренеры России, развиваем детский спорт. <…> Наши ребята становятся чемпионами UFC и Bellator. Мы развиваемся вместе с Союзом», — обозначил Емельяненко.