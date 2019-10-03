Емельяненко рассек бровь Кокляеву во время стычки

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко пришел на очную ставку со своим будущим соперником — тяжелоатлетом и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Во время встречи между спортсменами завязался конфликт и боец разбил своему оппоненту бровь.

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Как пишет «Известия», очная ставка прошла 2 октября в одном из ресторанов Москвы. Там завязалась потасовка, и Емельяненко кинул в Кокляева свою кепку, разбив ему бровь до крови. Остальные детали стычки пока не известны.

В начале сентября спортсмены подписали контракт на поединок и теперь должны встретиться на ринге 29 ноября 2019 года.

До настоящего момента оппоненты не встречались, но обращались друг к другу, записывая видео. Конфликт продолжается еще с марта, когда тяжелоатлет опубликовал пост про противостояние Емельяненко и бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова. Он заявил, что спортсмены развенчали миф о «тупых качках». После этих слов началась перепалка уже самого Кокляева и Емельяненко, которая закончилась подписанием договора на поединок.