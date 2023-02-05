Важное 05 февраля 2023, 07:03 Емельяненко проиграл в последнем бою в карьере Федор Емельяненко в первом раунде проиграл Бейдеру в прощальном бою в карьере РИА «Новости»

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Российский боец Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в титульном поединке промоушена Bellator в тяжелой весовой категории.

Поединок прошел на турнире в городе Инглвуд. Бой завершился в первом раунде, Бейдер мощным оверхендом отправился соперника на настил и добил. Судья оказался вынужден остановить бой.

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«Самое странное, что я огорчен тем, что не смог вас порадовать. Но я рад тому, что вы за меня болели, рад увидеть все эти лица», — сказал Емельяненко.

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После своей речи боец оставил перчатки в центре октагона, символизируя уход из спорта.

Для 46-летнего Емельяненко этот поединок оказался последним в профессиональной карьере, которая началась в 2000 году.

Всего в смешанных единоборствах россиянин одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

Для 39-летнего Бейдера это была 31-я победа в карьере при семи поражениях, он сохранил за собой титул чемпиона Bellator.