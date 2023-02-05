05 февраля 2023, 07:03
Емельяненко проиграл в последнем бою в карьере
Федор Емельяненко в первом раунде проиграл Бейдеру в прощальном бою в карьере
Российский боец Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в титульном поединке промоушена Bellator в тяжелой весовой категории.
Поединок прошел на турнире в городе Инглвуд. Бой завершился в первом раунде, Бейдер мощным оверхендом отправился соперника на настил и добил. Судья оказался вынужден остановить бой.
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«Самое странное, что я огорчен тем, что не смог вас порадовать. Но я рад тому, что вы за меня болели, рад увидеть все эти лица», — сказал Емельяненко.
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После своей речи боец оставил перчатки в центре октагона, символизируя уход из спорта.
Для 46-летнего Емельяненко этот поединок оказался последним в профессиональной карьере, которая началась в 2000 году.
Всего в смешанных единоборствах россиянин одержал 40 побед и потерпел семь поражений.
Для 39-летнего Бейдера это была 31-я победа в карьере при семи поражениях, он сохранил за собой титул чемпиона Bellator.
Федор Емельяненко
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