Емельяненко проиграл Сантосу на турнире в Сыктывкаре

Российской боец MMA Александр Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Соперники сражались в тяжелой весовой категории на турнире в Сыктывкаре.

Поединок Емельяненко и Сантоса проходил 27 ноября на турнире AMC Fight Nights 106. Бразилец победил в первом раунде с помощью удушающего приема. После поражения россиянин попросил устроить реванш.

«Марсио, я всем бойцам, которых я побил когда-то, говорил, что они могут попросить у меня реванш. А ты мне дашь реванш?» — спросил Емельяненко у Сантоса.

Иностранец согласился на еще один бой и заявил, что снова будет бить соперника. На это россиянин посоветовал ему продолжать подготовку и не останавливаться.

«Как сказал мой брат Федор: „Кто не падал, тот не вставал“», — заключил Емельяненко.

Это поражение стало девятым в карьере Емельяненко. На счету бойца 28 побед и одна ничья. В активе Сантоса стало 16 побед при шести поражениях и одной ничьей.

Сейчас Александру Емельяненко 40 лет. В последний раз он побеждал по правилам ММА летом 2018 года. Тогда он отправил в нокаут чеха Виктора Пешту.