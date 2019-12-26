Емельяненко принял вызов Кадырова на бой

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко принял вызов на поединок, который поступил от главы Чечни Рамзана Кадырова. Он согласился провести бой, и предложил оппоненту, которого назвал другом и братом, выбрать время, место и стиль встречи.

Свое видеообращение Емельяненко опубликовал в Instagram.

«Я принимаю твое предложение. Я готов выйти с тобой и выступить. Право выбора — по каким правилам, место проведения — я предоставляю тебе, мой дорогой друг. Готовь перчатки, Рамзан! Будем боксировать. Будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни. Ахмат — сила!» — написал Емельяненко.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 21 декабря решил присоединиться к многочисленным предложениям о бое с Емельяненко. Он заявил, что преподнесет спортсмену урок мастерства, сделав бой недолгим и нескучным.

В ответ Емельяненко заявил, что очень рад, что Кадыров взывал его на бой, но от дальнейших комментариев сначала отказался.