Емельяненко пожурил Макгрегора за критику дагестанцев

24 октября Макгрегор провел пресс-конференцию в Москве. Журналистам он заявил, что Нурмагомедов «бежит» от встречи с ним, выступая в других дивизионах.

Ирландец пообещал найти соперника, так как «люди в Москве заслуживают реванша» — нового боя между ним и россиянином.

Также Макгрегор заявил, что «дагестанцы бегут и боятся», что продемонстрировал его соперник, покинув Москву, когда он туда прибыл.

После этих слов уроженцы Дагестана окружили гостиницу, в которой остановился ирландский боец. Сам он вскоре благополучно улетел на родину.

Три октагона для Последнего Императора. Федор Емельяненко навсегда выйдет из клетки в Москве Подробнее

Емельяненко на встрече со студентами в Москве заявил, что «отрицательно относится к треш-току» — грязным и оскорбительным высказываниям в адрес соперников.

«На сегодняшний день нет ничего святого. Могут отпустить колкость как в сторону семьи, так и в сторону страны. Недавно Макгрегор сказал некрасивые вещи в адрес дагестанцев. И наши бойцы стали осуждать, но они сами же занимаются тем же», — сказал спортсмен.

Он пояснил, что российские бойцы позволяют себе оскорбительные высказывания «не в адрес народа, а определенного человека», но «этот человек и есть часть народа».

В октябре Емельяненко объявил о скором завершении спортивной карьеры. Впереди у него осталось еще три боя — в Японии, Европе и России. Ближайший поединок состоится 29 декабря, россиянин встретится с американцем Куинтоном Джексоном.