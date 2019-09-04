Емельяненко подписал контракт на бой с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выйдет на поединок с тяжелоатлетом и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. О подписанном контракте рассказал в Instagram сам чемпион.

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«Контракт на бой с Кокляевым подписан! Бой состоится!» — написал Емельяненко.

Он выложил короткое видео в подтверждение своих слов. На кадрах боец ставит подпись и демонстрирует документ. Затем Емельяненко встает, поворачивается спиной и небольшим усилием рвет на себе рубашку, напрягая мышцы спины. При этом спортсмен заявляет, что «тоже самое с ним (Кокляевым — прим. ред.) сделают на ринге».

Емельяненко добавил в сообщении, что конкретную дату встречи с Кокляевым он назовет позже.

В свою очередь, Михаил Кокляев тоже опубликовал видео с подписанием договора. Он расписался под текстом документа и сломал ручку со словами: «Саня, я иду».

Таким образом спортсмены обменялись любезностями и теперь встретятся на ринге.