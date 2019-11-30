Емельяненко нокаутом победил Кокляева на ринге в Москве

29 ноября в пятницу Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко в первом раунде одолел тяжелоатлета Михаила Кокляева.

Все прогнозы говорили о том, что победит, скорее всего, Емельяненко, однако после взвешивания выяснилось, что Михаил Кокляев тяжелей соперника на 20 килограмм — он весил 134,1 килограмма.

Кокляев ответил лишь на один вопрос школьника из пяти. Емельяненко был лучше, но не намного Подробнее

Бою боксеров предшествовал реальный конфликт в жизни. После перепалок в соцсетях, Емельяненко и Кокляев в октябре этого года подрались в баре.

Пояс победителю вручил иркутский школьник Слава Дорошенко. Его пригласили посмотреть бой в качестве благодарности за спасение маленькой девочки от педофила.

В Москве прошло еще пять турнирных боев. Ранее сообщалось, что на одном из них российский самбист Максим Новоселов победил бойца Алексея Гончарова.

Александр Емельяненко является многократным чемпионом России и мира и Европы по боевому самбо. Это была первая победа 38-летнего боксера на профессиональном боксерском ринге.