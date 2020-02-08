Емельяненко назвал причины ареста в Анапе

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко рассказал, почему его арестовали и дали семь суток за мелкое хулиганство в Анапе. Суд наказал его за дебош, устроенный в поселке Супсех в январе, где боец тренировался.

Об этом Емельяненко рассказал на пресс-конференции, посвященной предстоящему бою с Магомедом Исмаиловым.

«За что задержали? Выпил вина, спел „Сектор Газа“», — цитирует 38-летнего бойца «Чемпионат.com». Тяжеловес признался, что прекрасно проводил время, когда вышел из изолятора временного содержания.

Поединок состоится 3 апреля 2020 года на турнире ACA 107 в Москве. На счету Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья. Исмаилов побеждал 15 раз, дважды проигрывал и получил одну ничью.

Александр Емельяненко рассказывал «360», что в изоляторе отдыхал — ел и спал.