Емельяненко наел лишние кило перед тренировками в Грозном

Российский боец Александр Емельяненко приехал на тренировки в Грозном не совсем в форме, но и не в запущенном состоянии. Он потолстел и сначала тренировался по своему усмотрению.

«Видно было, что он немножко отошел от тренировочного процесса. А так, нельзя сказать, что он был в запущенном состоянии. В принципе, чтобы набрать форму, ему большого времени не надо. Тот промежуток времени, который остался, для его организма — нормальный срок, чтобы набрать хорошую форму», — сказал в интервью «Спорт-Экспрессу» главный тренер бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев.

По словам Бичуева, когда Емельяненко приехал в Грозный, его вес превышал 120 килограммов. Обычно спортсмен весит от 115 до 120. Сейчас, считает Бичуев, Емельяненко вошел в тренировочный процесс.

21 января полицейские задержали Александра Емельяненко на базе отдыха «Спорт» под Анапой. На него составили административный протокол о мелком хулиганстве. 28 января боец вышел из-под ареста. В начале февраля он приступил к тренировкам.

Бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым пройдет в Москве 3 апреля.

38-летний боец одержал в смешанных единоборствах 28 побед, допустил семь ничьих и одно поражение.