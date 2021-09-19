Емельяненко-младший выиграл бой с блогером Тарасовым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выиграл поединок с блогером Артемом Тарасовым. Их встреча прошла накануне в Москве.

Соперники дрались по правилам кулачного боя и провели три раунда, по две минуты каждый. Сначала Тарасов двигался в клетке достаточно уверенно, но затем боец ММА несколько раз отправил его в нокдаун. По итогам Емельяненко был единогласно признан победителем.

Это 29-я победа в карьере Емельяненко-младшего. Еще восемь боев он проиграл и один завершил вничью. В этом году он заявлял, что собирается драться с рэпером Джиганом, Владимиром Минеевым и Вячеславом Дациком. Последний тоже дрался с Тарасовым, но проиграл, нарушив правила.