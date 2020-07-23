Емельяненко и Исмаилов взвесились перед боем. Видео

Поединок между бойцами смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым состоится 24 июля. Перед встречей спортсмены прошли процедуру взвешивания.

Оказалось, что Емельяненко тяжелее своего соперника на 22,5 килограмма. Об этом сообщил портал Sport24.

Боец весит 117,1 килограмма, а Исмаилов весит 94,6.

Встреча спортсменов намечена на 24 июля. Она пройдет в Сочи в раках турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA).

За плечами у Александра Емельяненко — 38 поединков. Большинство из них — 28 — были победными. Магомед Исмаилов провел 18 боев. Он выиграл 15 из них, два проиграл, а один свел вничью.