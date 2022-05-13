Емельяненко и Дацик проведут бой после многолетнего конфликта

Бойцы Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик конфликтовали и обменивались оскорблениями больше 10 лет. Теперь они проведут поединок по правилам бокса, рассказал Life.

Прогнозы на бой неоднозначны: его называют попыткой пропиариться, поскольку оба бойца давно не показывали впечатляющих результатов. Хотя есть мнение, что у Дацика больше шансов, поскольку последние свои поединки он проводил как раз в стиле бокса и выигрывал некоторые бои.

Бой состоится в сентябре, точные даты пока неизвестны.