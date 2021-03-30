Эмблему зимних Олимпийских игр 2026 года выбрали голосованием

Международный олимпийский комитет представил эмблему зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Соревнования пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Эмблема будущих игр называется Futuro. Ее выбрали путем онлайн-голосования, которое прошло с 7 по 25 марта.

Как сообщила пресс-служба МОК, из 871 тысячи проголосовавших, 75% выбрали Futura в качестве своего фаворита.

Новая эмблема представляет собой число 26, нарисованное сплошной белой линией. По задумке авторов, кроме символа года проведения зимней Олимпиады, новая эмблема символизирует северное сияние, развитие и экологическую безопасность будущих игр.

«Логотип Futura, отражает фундаментальные ценности Олимпийских и Паралимпийских зимних игр», — заявила председатель координационной комиссии МОК по Олимпийским играм — 2026 Сари Эссайя.

Отдельно она отметила правильную стратегию организаторов соревнований привлечь к голосованию за новую эмблему болельщиков со всего мира. По ее словам, каждый, кто принял участие в голосовании, теперь будет воспринимать новый логотип, как свой. Эта привязанность будет расти на протяжении ближайших пяти лет.