Елизавета Туктамышева победила на этапе Гран-при в Москве. Видео

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева безошибочно откатала произвольную программу на льду арены «Мегаспорт» и одержала победу на московском этапе Гран-при. Она обошла Алену Косторную, Анастасию Гулякову и Александру Трусову.

Как сообщила «Российская газета», Тухтамышева безупречно выполнила два сложнейших прыжка — тройные аксели. Занявшая второе место Алена Косторная пока не делает элементы ультра-си, так как не восстановила триксель. Четвертое место заняла Александра Трусова. Она четыре раза упала, выполняя сложные прыжки.

За два выступления Туктамышева набрала 223,39 балла. Косторная — 220,78 балла, Гулякова — 199,03, Трусова — 198,93.

«Я просто хочу насладиться этим моментом. Надеюсь, что этот старт придаст мне воодушевления работать дальше. Сейчас хочется просто отдыхать», — сказала Туктамышева порталу Sport24.