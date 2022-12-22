Спорт 22 декабря 2022, 18:02 Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выбились в лидеры на чемпионате России в Красноярске

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Танцевальный дуэт Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина на чемпионате России, который проходит в Красноярске, получил от судей 83,70 балла. Об этом сообщил RT.

Таким образом, пара выбилась в лидеры после первого соревновательного дня.

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Второе место у Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда. Их результат — 79,60 балла. Третьими оказались Елизавета Пасечник и Максим Некрасов с результатом в 79,48 балла.

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