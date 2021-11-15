Елена Вяльбе высказалась об отказе ФИС рассмотреть предложения РФ в правилах обгона

Федерация лыжного спорта (ФИС) не приняла во внимание предложенные Россией изменения в правила обгона. Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. По ее словам, правила диктуются только одной страной, сообщил ТАСС.

«Предложения, которые мы вносили в мае, даже не рассматривались рабочей группой. И мы знаем почему. Мы привыкли к такой постановке вопроса: есть одна страна, которая в основном диктует свои правила, в том числе и правила соревнований», — процитировала «Газета.ru» слова Вяльбе.

Президент Федерации также добавила, что в любом случае российским спортсменам придется соревноваться, несмотря на то, кто бы не диктовал какие-либо нововведения.

Ранее ФИС внесла предложения по изменениям в правилах, касающихся обгона на трассе. В них говорится, что право выбирать траекторию движения принадлежит лидеру гонки, однако он должен учитывать действия соперников. Если оба спортсмена идут параллельно, то они несут одинаковую ответственность за помехи.

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