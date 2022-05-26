Елена Вяльбе ушла из совета Международной федерации лыжных видов спорта

Елена Вяльбе, которая занимает пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), не смогла переизбраться в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом сообщили Nation News.

В ходе выборов на 53-м конгрессе FIS женщина набрала наименьшее количество баллов из всех 23 кандидатов. Она смогла получить 48 голосов из 115. Из-за этого она не сможет остаться в совете FIS.

Ранее против кандидатуры Вяльбе выступили глава Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми, генеральный секретарь Польской лыжной ассоциации Ян Винкель и президент Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон.