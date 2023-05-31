31 мая 2023, 18:03
Елена Вяльбе рассказала, как относится к тем, кто сменил спортивное гражданство
Елена Вяльбе: мне кажется, это скорее люди, которые просто испугались
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в разговоре с «Абзацем» назвала людей, которые решили сменить спортивное гражданство, испугавшимися.
По ее словам, предательство — это слишком громкое слово.
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«В какой-то степени предатель, да, но это, наверное, более емкое слово. Мне кажется, это скорее люди, которые просто испугались», — добавила Вяльбе.
Полную версию разговора с президентом Федерации лыжных гонок опубликовал YouTube-канал «Абзац и Ыыху с ним».
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