Спорт 31 мая 2023, 18:03 Елена Вяльбе рассказала, как относится к тем, кто сменил спортивное гражданство Елена Вяльбе: мне кажется, это скорее люди, которые просто испугались

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в разговоре с «Абзацем» назвала людей, которые решили сменить спортивное гражданство, испугавшимися.

По ее словам, предательство — это слишком громкое слово.

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«В какой-то степени предатель, да, но это, наверное, более емкое слово. Мне кажется, это скорее люди, которые просто испугались», — добавила Вяльбе.

Полную версию разговора с президентом Федерации лыжных гонок опубликовал YouTube-канал «Абзац и Ыыху с ним».