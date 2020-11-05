Эльбрус Нигматуллин протащил Boeing и установил новый рекорд России

В четверг в уфимском аэропорту спортсмен Эльбрус Нигматуллин отбуксировал за собой авиалайнер Boeing 737-500 компании Utair весом 36 тонн. Он прошел дистанцию 25 метров за 44,58 секунд.

Это новый рекорд обладателя титула «Самый сильный человек России» в дисциплине силового экстрима Truck-pull, уточняет РБК. По данным издания, свое достижение Эльбрус Нигматуллин посвятил умершему мэру Уфы Ульфату Мустафину.

Рекордный результат зафиксировал президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко. Журналисты засняли действие спортсмена. На кадрах видно, что Нигматуллин одет в специальную одежду, к нему присоединены тросы. Свое движение он иногда сопровождает рычанием, но внешне создается впечатление, что протащить пассажирский самолет для силача не составляет никакого труда.

В начале ноября спортсмен из Можайска стал чемпионом мира по жиму лежа. Владимир Яковенко победил в возрастной категории 60–69 лет. А зимой он стал самым сильным ветераном на всероссийском турнире по пауэрлифтингу.