Экватор позади: как прошли воскресные гонки на Moscow Raceway?

22 и 23 августа на подмосковной трассе Moscow Raceway состоялся четвертый этап СМП РСКГ. Настоящая борьба была в воскресных заездах: каждая из девяти гонок смогла удивить результатом и повлиять на турнирную таблицу. Самые яркие моменты — в материале «360».

День заездов впервые прошел при абсолютно пустых трибунах. Коронавирус еще диктует свои правила — безопасность превыше всего. Механики, инженеры и техники готовят автомобили к заезду. Первый сразу в двух классах — «Туринг-лайт» и «Супер-продакшн». Пилотов ждет 13 кругов на трассе, стартовать будут с хода.

Мы не останемся без зрителей, будем, что называется, дарить борьбу и всю красоту автомобильного спорта телезрителям. Мы, конечно, ждем, когда, наконец, все закончится и зрители вернутся на автодромы Владислав Незванкин пилот команды LadaSportRosneft, класс «Супер-продакшн».

В классе «Туринг-лайт» пилоты команды LadaSportRosneft гоняют на LADA GRANTA-R1. Максимальная мощность двигателя — 165 лошадиных сил, пятиступенчатая коробка передач и облегченный кузов.

В салоне нет абсолютно никаких обшивок, то есть все удалено, все сделано для комфорта водителей. Очень хорошее сиденье, естественно, каркас безопасности, который позволяет защитить кузов и пилота от любых сильных деформаций Владимир Шешенин. пилот команды LadaSportRosneft, класс «Туринг-лайт»

«Здесь еще все регулируется по длине, руль чуть ближе, рычаг переключения выше, чтобы как можно меньше длина всех движений была», — отметил он в беседе с «360».

Вместо привычных шин с протекторами в машинах класс «Туринг-лайт» — слик-шины.

Источник фото: телеканал «360»

Слик-шина не имеет протектора абсолютно, то есть это такая огромная большая резиновая масса, которая в процессе движения сильно разогревается. Ее рабочая температура практически 100 градусов Леонид Панфилов. пилот команды LadaSportRosneft, класс «Туринг-лайт»

«На трассе она превращается в такое, скажем, желе, и очень важно как раз-таки не перегреть шину, чтобы она не была с повышенным расходом», — отметил Леонид Панфилов.

На трассе оба пилота показали отличные результаты. Владимир Шешенин финишировал первым — это уже шестая его победа в восьмых гонках нынешнего сезона. Леонид Панфилов занял второе место.

В классе «Супер-продакшн» пилоты команды LadaSportRosneft катают на автомобилях с приводом на одну ось, турбо- и атмосферными моторами объемом от 1,6 до 2 литров, мощностью порядка 250 лошадиных сил. В классе «Супер-продакшн» лучшим по итогам первого заезда стал Владислав Незванкин — он же занял третье место во второй гонке. Первое место в ней досталось Вадиму Антипову.

Источник фото: телеканал «360»

Трасса нам знакома, мы много на ней работали, настраивали автомобили. В принципе, тут достаточно длинный прямик, что не очень хорошо для наших машин, но мы в поворотах выигрываем достаточно много, чтобы удержать преимущество Андрей Петухов. пилот команды LadaSportRosneft, класс «Супер-продакшн»

Следующий заезд в классе «Туринг» — самом мощном в серии РСКГ. Участвуют автомобили международного класса с турбодвигателем мощностью более 340 лошадиных сил. Снова на пьедестале две ступени из трех занимают пилоты команды LadaSportRosneft. У Михаила Митяева — бронза.

Без зрителей, конечно, очень непривычно, особенно на старте, когда предстартовая процедура. Во время езды, конечно, мне этого не видно. В принципе, трасса отличная, все отлично, я очень рад за команду, огромное ей спасибо Михаил Митяев. пилот команды LadaSportRosneft, класс «Туринг»

Источник фото: телеканал «360»

Первое место у Кирилла Ладыгина. Подмосковный этап гонок он встречал в статусе лидера чемпионата России и сумел укрепить свои позиции.

Это середина гоночного сезона 2020 года, и я в лидерах. Еще набрал кучу очков, это, естественно, здорово. Для нашей команды отличный результат, и я надеюсь, что дальше так же пойдет Кирилл Ладыгин. пилот команды LadaSportRosneft, класс «Туринг»

Пит-стопов на кольцевых гонках нет, зато есть время изучить и подготовить машину к заезду в перерыве.

Нам очень приятно, что на протяжении уже трех сезонов подряд компания «Роснефть» обеспечивает весь чемпионат кольцевых гонок высокооктановым топливом «Пульсар-100». Оно предотвращает образование отложений и обеспечивает чистоту топливной системы Сергей Степаненко. генеральный директор АО «РН-Москва»

«Технологии „Роснефти“ были испытаны в экстремальных условиях автоспорта, и сегодня топливо с гоночным характером „Пульсар-100“ доступно для всех клиентов АЗК „Роснефть“», — подчеркнул собеседник.

После заездов взвешивают и проверяют не только автомобили, но и пилотов. За одну гонку пилот теряет два-три килограмма из-за перегрузок и высокой температуры.

По итогам столичного этапа и пилоты LadaSportRosneft, и сама команда укрепили позиции в турнирной таблице.