Экватор позади: как прошли воскресные гонки на Moscow Raceway?
День заездов впервые прошел при абсолютно пустых трибунах. Коронавирус еще диктует свои правила — безопасность превыше всего. Механики, инженеры и техники готовят автомобили к заезду. Первый сразу в двух классах — «Туринг-лайт» и «Супер-продакшн». Пилотов ждет 13 кругов на трассе, стартовать будут с хода.
Мы не останемся без зрителей, будем, что называется, дарить борьбу и всю красоту автомобильного спорта телезрителям. Мы, конечно, ждем, когда, наконец, все закончится и зрители вернутся на автодромыВладислав Незванкинпилот команды LadaSportRosneft, класс «Супер-продакшн».
В классе «Туринг-лайт» пилоты команды LadaSportRosneft гоняют на LADA GRANTA-R1. Максимальная мощность двигателя — 165 лошадиных сил, пятиступенчатая коробка передач и облегченный кузов.
В салоне нет абсолютно никаких обшивок, то есть все удалено, все сделано для комфорта водителей. Очень хорошее сиденье, естественно, каркас безопасности, который позволяет защитить кузов и пилота от любых сильных деформацийВладимир Шешенин.пилот команды LadaSportRosneft, класс «Туринг-лайт»
«Здесь еще все регулируется по длине, руль чуть ближе, рычаг переключения выше, чтобы как можно меньше длина всех движений была», — отметил он в беседе с «360».
Вместо привычных шин с протекторами в машинах класс «Туринг-лайт» — слик-шины.
Слик-шина не имеет протектора абсолютно, то есть это такая огромная большая резиновая масса, которая в процессе движения сильно разогревается. Ее рабочая температура практически 100 градусовЛеонид Панфилов.пилот команды LadaSportRosneft, класс «Туринг-лайт»
«На трассе она превращается в такое, скажем, желе, и очень важно как раз-таки не перегреть шину, чтобы она не была с повышенным расходом», — отметил Леонид Панфилов.
На трассе оба пилота показали отличные результаты. Владимир Шешенин финишировал первым — это уже шестая его победа в восьмых гонках нынешнего сезона. Леонид Панфилов занял второе место.
В классе «Супер-продакшн» пилоты команды LadaSportRosneft катают на автомобилях с приводом на одну ось, турбо- и атмосферными моторами объемом от 1,6 до 2 литров, мощностью порядка 250 лошадиных сил. В классе «Супер-продакшн» лучшим по итогам первого заезда стал Владислав Незванкин — он же занял третье место во второй гонке. Первое место в ней досталось Вадиму Антипову.
Трасса нам знакома, мы много на ней работали, настраивали автомобили. В принципе, тут достаточно длинный прямик, что не очень хорошо для наших машин, но мы в поворотах выигрываем достаточно много, чтобы удержать преимуществоАндрей Петухов.пилот команды LadaSportRosneft, класс «Супер-продакшн»
Следующий заезд в классе «Туринг» — самом мощном в серии РСКГ. Участвуют автомобили международного класса с турбодвигателем мощностью более 340 лошадиных сил. Снова на пьедестале две ступени из трех занимают пилоты команды LadaSportRosneft. У Михаила Митяева — бронза.
Без зрителей, конечно, очень непривычно, особенно на старте, когда предстартовая процедура. Во время езды, конечно, мне этого не видно. В принципе, трасса отличная, все отлично, я очень рад за команду, огромное ей спасибоМихаил Митяев.пилот команды LadaSportRosneft, класс «Туринг»
Первое место у Кирилла Ладыгина. Подмосковный этап гонок он встречал в статусе лидера чемпионата России и сумел укрепить свои позиции.
Это середина гоночного сезона 2020 года, и я в лидерах. Еще набрал кучу очков, это, естественно, здорово. Для нашей команды отличный результат, и я надеюсь, что дальше так же пойдетКирилл Ладыгин.пилот команды LadaSportRosneft, класс «Туринг»
Пит-стопов на кольцевых гонках нет, зато есть время изучить и подготовить машину к заезду в перерыве.
Нам очень приятно, что на протяжении уже трех сезонов подряд компания «Роснефть» обеспечивает весь чемпионат кольцевых гонок высокооктановым топливом «Пульсар-100». Оно предотвращает образование отложений и обеспечивает чистоту топливной системыСергей Степаненко.генеральный директор АО «РН-Москва»
«Технологии „Роснефти“ были испытаны в экстремальных условиях автоспорта, и сегодня топливо с гоночным характером „Пульсар-100“ доступно для всех клиентов АЗК „Роснефть“», — подчеркнул собеседник.
После заездов взвешивают и проверяют не только автомобили, но и пилотов. За одну гонку пилот теряет два-три килограмма из-за перегрузок и высокой температуры.
По итогам столичного этапа и пилоты LadaSportRosneft, и сама команда укрепили позиции в турнирной таблице.