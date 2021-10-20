Арктические экстремальные игры «Северный характер» пройдут в Салехарде в 2022 году. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

В прошлый раз, в 2020 году, соревнования прошли в Ноябрьске. Помимо локации, в следующем году изменится и формат игр.

«В 2022 году введем еще сложные этапы и поменяем территориальность: теперь игры каждый год будут проходить в разных муниципалитетах. Поменяем и формат „Северного характера“. Если раньше соревнования проходили в городских стадионах, где были размещены разные этапы, то в будущем ходим добавить пересеченную местность. Планируем превратить все это в лигу из нескольких мероприятии и проводить не только летом, но и зимой», — рассказал директор департамента по физкультуре и спорту ЯНАО Андрей Масанов.